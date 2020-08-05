بعد طرحها رسمياً في مصر.. ننشر مواصفات وأسعار سكودا كاميك

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة كيان إيجيبت، وكيل سكودا في مصر، أحدث سيارات العلامة التشيكية الرياضية متعددة الاستخدامات SUV "كاميك"، والتي تعد سيارة مناسبة للمدن.

وتعد "كاميك" الجديدة، أطول قليلاً من كاروك، رغم أنها تقع في فئة أقل منها، لكنها أقل في العرض بواقع 61 مم من كاروك وأقل في الارتفاع 10 مم ، مع قاعدة عجلات بطول 2610 مم .

وتعتمد السيارة الجديدة على محرك 1.6 لتر MPI بقوة 110 حصان وعزم دوران 155 نيوتن متر بين 3800 و4000 لفة في الدفيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وسرعة قصوى تبلغ 183 كم في الساعة وبما يمكن السيارة من التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 11.9 ثانية مع تحقيق استهلاك وقود بواقع 6.3 لتر لكل 100 كم بصورة

متوسطة داخل المدن وخارجها .

وتتوافر "كاميك"، بفئتين من التجهيزات، وتحمل الفئة الأولى اسم أمبيشن، وتزخر هذه الفئة بالعديد من وسائل الأمان، في مقدمتها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي مع إمكانية وقف استخدامها ونظام ESC وفرامل ABS ونظم ASR وEDL مع مانع سرقة ايموبليزر كما يتوفر لها مثبت سرعة ومحدد للسرعة وسنتر لوك بتحكم عن بعد من خلال ريموت ونظام رصد ضغط الهواء في الاطارات ونظام Hill Hold.

ومن حيث التجهيزات الداخلية يتوفر لها مسند ذراع كبير أمامي مع 2 USB ومدخل USB مضيء خلفي مع مسند ذراع وسطي خلفي مع مقاعد أمامية بتعديل يدوي ومقصورة سكودا الرقمية الافتراضية وتشغيل السيارة بدون مفتاح وعجلة

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قيادة رياضية متعددة المهام بغطاء جلدي.

كما تأتي في الداخل بنظام ترفيهي Bolero 8 بوصة مع بلوتووث وسمارت لينك مع ابل كار بلاي وفرش قماشي للأرضية في الأمام والخلف.

أما التجهيزات الخارجية ، فتشمل اطار كرومي للنوافذ وعجلات 17 بوصة براجا ألومنيوم مصقولة وزجاج فاميه جانبي وخلفي وقضبان فوق السقف ومصابيح أمامية ليد للاضاءة المنخفضة مع وحدات نهارية وكاميرا رؤية خلفية ومصابيح خلفية ليد.

أما الفئة الثانية فتحمل اسم ستايل، وتحتوي على نفس كماليات ومواصفات فئة ستايل، بالإضافة إلى وسائد جانبية وحساسات ركن أمامية وخلفية، كما تزيد في إضافة امكانية تعديل مقعد السائق الأمامي كهربائياً وتشغيل وفتح السيارة بدون مفتاح مع نظام تكييف كليماترونيك ومساعد اضاءة وحساسات للمطر وإضاءة محيطية بيضاء وشاحن لاسلكي للهواتف وشريط اضاءة ليد خلفي كامل مع وحدات إشارة .

كما زودت بإضاءة ليد أمامية كاملة وفتحة سقف بانورامية مرايا خارجية بطي كهربائي وتعديل كهربائي مع نظام تسخين ومرايا بنظام التعتيم الذاتي.

ويوضح الجدول التالي أسعار سكودا كاميك في مصر: