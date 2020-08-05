القبض على رجل اشترى بورش 911 تيربو بشيك طبعه في منزله!

الخليج ٣٦٥ نت – ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 42 عاماً، في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، لشرائه سيارة بورش 911 توربو باستخدام شيك مزور بمبلغ 139,203.05 دولار (522,000 ريال)، يوم الاثنين 27 يوليو.

ومن الواضح أن نجاح استخدام الشيك الأول جعله يحاول تكرار الأمر، وهذه المرة قام “كيلي” باستخدام شيك بمبلغ 61,521 دولار (230,700 ريال) لشراء ثلاث ساعات رولكس، لكن لسوء حظه، احتفظ بائع الساعات به حتى يتأكد من صلاحية الشيك، وبعد يومين، أبلغ البائع الشرطة عن الأمر.

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بعد ذلك، سارعت الشرطة لاعتقال الرجل، وتمكنت من ذلك في يوم 29 يوليو الماضي، وكشفت الشرطة أنه يقوم بطبع الشيكات من جهاز كمبيوتر في منزله، وسرعان ما تم اتهامه وزجه في السجن.

في الختام، ليس من المستغرب أن يحاول شخص تزوير شيك والإفلات بجريمته، لكن المدهش أن نعرف أن وكالة بورش سلمت مفاتيح سيارة 911 توربو قبل التحقق من صلاحية الشيك!