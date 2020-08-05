مرسيدس EQB تظهر أثناء اختبارها في دبي

الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً لـ مرسيدس EQB الكهربائية بالكامل أثناء إجراء اختبارات الأجواء الحارة في دبي.

كما يوحي الاسم، فإن EQB هي نسخة كهربائية بالكامل من GLB، مما يعني انها ستحصل على تصميم مربع، مع بعض التغييرات، مثل المصابيح الأمامية والخلفية المختلفة، وشبك أمامي مغلق، في حين ستقوم مرسيدس بنز بتعديل المصد الأمامي لتحسين ديناميكية السيارة الهوائية، لتوفير نطاق قيادة أفضل.

يجدر بالذكر أن مرسيدس بنز EQB تستند على منصة Modular Electric Architecture EVA II الخاصة بالصانع الألماني، في حين ستتوفر بخيارات بطاريات مختلفة وتكوينات مختلفة للمحركات الكهربائية، حيث قد تبدأ سعات البطارية من 60 كيلوواط/سا، وتصل إلى 110 كيلوواط/سا.

وفيما يتعلق بالمحركات، فسيحصل الإصدار الأساسي على قوة 201 حصان، في حين ستتوفر السيارة بنسخة بثلاثة محركات بقوة 335 حصان، وستحصل EQB على نطاق قيادة لا يقل عن 400 كم للشحنة الكاملة.

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في الختام، نتوقع أن تكشف مرسيدس بنز عن EQB الكهربائية بالكامل في أوائل عام 2021، والجدير بالذكر أن EQA الأصغر قليلاً قد يتم الكشف عنها قبل نهاية العام الجاري.