موجز الخليج 365 للسيارات.. أجمل 15 مركبة في التاريخ وفورد تتألق

الخليج 365الأربعاء 2020/8/5 12:11 ص بتوقيت أبوظبي
ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها، عشرات الموديلات التي كانت تتمتع بتصميم خلاب يخطف الأنظار، ويوحي بالطابع الفني الذي تتمتع به هذه الصناعة.
تمتلك مجموعة من شركات السيارات ماركات مشتقة منها عرفت بكونها sub-brands، بمعنى ماركات جانبية أو تابعة، حققت نجاحا في عالم السيارات يضاهي الماركات الأم التابعة لها.
حظيت فورد بالكثير من الثناء الأسبوع الماضي من الخبراء والمهتمين بعالم السيارات لما قدمته من تميز عبر النسخة الأحدث من طراز برونكو الجديد.
على مدار 60 عاما، قدمت بي إم دبليو العديد من الموديلات المميزة عبر فئاتها عالية الأداء Alpina وM، وقام موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات بعرض أفضل 10 موديلات قدمتها بي إم دبليو للأسواق من هذه الفئات على مدار تاريخها.
صنعت شركة ألفا روميو لنفسها مكانة مميزة بين منافسيها، بطرحها لطراز سيدان متكامل، هو طراز Giulia Quadrifoglio بنسخته الجديدة لعام 2020.
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