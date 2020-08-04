ايلون ماسك: لم ندرس السوق وميول المستهلكين قبل تصميم سايبرتراك

الخليج ٣٦٥ نت – الكشف عن تيسلا سايبرتراك أثار حالة من الجدل المحتدم حول التصميم غير التقليدي بالمرة للبيك أب بين معجب وساخر.. وقد تساءل البعض عن سبب اتجاه تيسلا لهذا التصميم.

الإجابة نراها في مقابلة صحفية أجراها ايلون ماسك مع “اوتوموتيف نيوز”، حيث صرح أن تيسلا في الواقع لم تقم بدراسة للسوق وميول المستهلكين من الأساس قبل تصميم البيك أب.. مردفاً: “كل ما في الأمر أننا رأينا التصميم رائعاً وفريداً جداً من نوعه.. وكانها دبابة قتالية مستقبلية أو سيارة قادمة من فيلم Blade Runner للخيال العلمي”.

وبالنسبة لاحتمالات فشل سايبرتراك فقد صرح ماسك أن تيسلا لديها خطة احتياطية لصنع بيك أب “تقليدية” كهربائية.. وإن سخر من سيارات البيك أب الحالية لكونها “مشابهة لبعضها في التصميم لدرجة صعوبة التفريق بينهم .. ولكن إذا فشلت سايبرتراك فسنصنع بيك أب أخرى عادية”.

مع ذلك لابد أن ماسك يشعر بالتفاؤل بعد وصول حجوزات سايبرتراك إلى 200,000 حتى الآن، وستنطلق البيك أب الجديدة في 2021.

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