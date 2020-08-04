كريستيانو رونالدو اشترى سيارة بقيمة 35 مليون ريال لمكافأة نفسه!

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت شائعات منذ أشهر عن شراء لاعب كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو لسيارة بوجاتي شينتوديتشي، والآن يبدو أننا تأكدنا من صحة هذه الشائعات، مع إشارة تقارير إعلامية إيطالية عن اكتمال عملية شراء رونالدو للهايبركار الفرنسية.

يبدو أن رونالدو طلب السيارة بطلاء أبيض وأسود للاحتفال بفوز فريقه الإيطالي “يوفنتوس” بالدوري الإيطالي لكرة القدم هذا العام.. ويُذكر أن رونالدو يمتلك سيارات بوجاتي فيرون وشيرون أيضاً ضمن مجموعة سياراته النادرة.

وقد كشفت بوجاتي عن شينتوديتشي العام الماضي للاحتفال بالذكرى السنوي 110 لتأسيس العلامة الفرنسية، مع كونها أخف وزناً بـ 20 كيلوجرام من شيرون وأكثر قوة بـ 100 حصان، لتصل قوة محركها 16 سلندر تيربو رباعي 8 لتر إلى 1,600 حصان، ما يسمح بتسارعها من السكون إلى 100 كلم\س في 2.4 ثانية بسرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 380 كم\س.

وتنوي بوجاتي صنع 10 نسخ فقط من شينتوديتشي مع حجزهم جميعاً قبل تدشين السيارة بسعر يبدأ من 8 مليون يورو (35 مليون ريال).

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