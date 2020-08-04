موستنج GT500 تحصل على إصدار خاص بقوة 800 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة شيلبي عن تقديم إصدارات “Signature” خاصة جديدة لموديلات GT350 و GT500، بمستويات أعلى للتصميم والأداء والحصرية والمزيد من المزايا.

لنبدأ بإصدار GT500 Signature، والذي سيحصل على غطاء محرك من ألياف الكربون بوزن أخف بـ 13.6 كيلوجرام من النسخة القياسية، مع جنوط ألمنيوم 20 إنش وشرائط سباق وإطارات جديدة عالية الأداء ومقاعد جلدية جديدة، مع إمكانية طلب حزمة الجسد العريض.

ويستمد الإصدار قوته من محرك V8 سعة 5.2 لتر محدث، مع تحسين أداء السوبرتشارجر كذلك لرفع القوة بـ 41 حصان إلى 811 حصان، مع تحديث نظام التعليق لزيادة الراحة والثبات أثناء القيادة.. ويصل سعر التعديلات إلى 30,000 دولار (112,000 ريال)، غير شاملة سعر السيارة نفسها، وستكتفي شيلبي بصنع 100 نسخة سنوياً.

أما تعديلات إصدار GT350 Signature فيصل سعرها إلى 10,000 دولار (37,500 ريال) وتشمل تحديثات لنظام التعليق وجنوط 19 إنش وإطارات رياضية جديدة ومقاعد جلدية جديدة كذلك، وأيضا ستكتفي شيلبي بصنع 100 نسخة سنوياً.

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