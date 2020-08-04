كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فيسكر تخطط لإنتاج 3 سيارات جديدة بعد "أوشين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت فيسكر عن أجدد سياراتها أوشين قبل أشهر، واليوم تعلن الشركة عن خطتها لإنتاج 3 سيارات جديدة أخرى على الطريق.

وستكون السيارات الجديدة، منها سيارة سيدان رياضية، وسيارة بيك أب والثالثة SUV، وستكون سيارات متوفرة ضمن أسطول الشركة بين عام 2023 وحتى 2025، وستأتي جميعها بمحركات كهربائية بطبيعة الحال وبتقنيات متقدمة.

بالطبع ستكون أوشين هي السيارة الأبرز من الشركة خلال الأشهر القادمة مع وصول فئات متعددة وفئة عالية الأداء يقال أنها ستكون قادرة على تحقيق تسارع 0-100 كم/س في أقل من 3 ثوان.