الخليج 365الثلاثاء 2020/8/4 09:43 م بتوقيت أبوظبي
شدد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، الثلاثاء، على ضرورة انتظار التحقيقات لتحديد سبب الانفجار الذي وقع في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة بيروت.
وقال فهمي، خلال تفقده موقع الانفجار، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن مواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات انفجرت في منطقة مرفأ بيروت.
وكان قد وقع انفجار هائل، في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسُمع دوي انفجار، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في بيروت، أدى إلى تكاثر سحب الدخان وتصاعدها في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار.
ودعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ، الثلاثاء، المجلس الأعلى للدفاع لعقد اجتماع طارئ مساء اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا
ووجه الجيش اللبناني بمعالجة تداعيات انفجار بيروت وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة لضبط الأمن.
كما أمر الرئيس اللبناني بتأمين الإيواء للعائلات المتضررة من انفجار بيروت
تابع عون في بيان رئاسي أن :" تفاصيل الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت كبيرة، مطالبا بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية اللبناني: المعلومات الأولية تشير إلى انفجار مواد تم مصادرتها منذ سنوات بالمرفأ المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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