إليسا: بيتي اتكسر كله.. الله يحمي لبنان المزيد



حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على طمأنة جمهورها عليها بعد واقعة انفجار محزن لتصنيع الصواريخ تابع لحزب الله فى مدينة بيروت اللبنانية.

وكتبت إليسا عبر حسابها بتويتر "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدى من اللي صار، أنا الحمد لله بخير وان شا لله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافوا يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم، الله يحمي لبنان".

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية وقوع إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات على أوتوستراد الكرنتينا بوسط العاصمة بيروت جراء الانفجار الذي وقع، الثلاثاء.