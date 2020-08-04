لبنان يعلن غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا مرفأ بيروت المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/8/4 09:20 م بتوقيت أبوظبي
أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.
وكان حريق كبير في مستودع للمفرقعات تلاه انفجار هائل، وسط حالة من الهلع بين السكان، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.
وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.
ولفتت مصادر إلى أن "الانفجار أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة".
ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.
ولم يتضح على الفور أسباب الانفجارات.
ودعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ، الثلاثاء، المجلس الأعلى للدفاع لعقد اجتماع طارئ مساء الثلاثاء، في قصر بعبدا.
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