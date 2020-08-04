تقاعد رئيس فورد التنفيذي.. وبديله عمل 17 عاماً بتويوتا!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم هاكيت، عن خططه للتقاعد بداية من أكتوبر المقبل، حيث لم تُثر خطة إعادة الهيكلة الضخمة للشركة حتى الآن إعجاب المستثمرين، في حين سيحل جيم فارلي، مدير العمليات الحالي للشركة، محله، على أن يعملان معاً لفترة انتقالية خلال الشهرين المقبلين.

إعلان فورد يعني أن جيم فارلي سيصبح ثالث رئيس تنفيذي للشركة في ست سنوات فقط، في حين عبر هاكيت عن فخره بالعمل في الشركة، وتفائله الكبير بالمستقبل.

يجدر بالذكر أن جيم هاكيت تولى منصب الرئيس التنفيذي لفورد في مايو 2017، خلفاً لـ مارك فيلدز، في حين أن هاكيت هو المسؤول عن بعض القرارات الكبيرة في الشركة والتي تتضمن الاستغناء عن سيارات الركاب لصالح سيارات الـ SUV والبيك اب، وقد فقدت أسهم فورد ما يقرب من 40% من قيمتها منذ أن أصبح هاكيت رئيساً تنفيذياً لها.

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من جانبه، كان جيم فارلي يعمل في تويوتا منذ عام 1990 لينتقل إلى العمل في فورد منذ 2007، حيث شغل مناصب مختلفة بها، ويُنسب الفضل إلى فارلي إلى جانب هاكيت في إعادة تصميم سيارة الـ SUV الكهربائية التي أصبحت في النهاية موستنج ماخ E، وفقاً لرويترز.