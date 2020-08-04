اودي قد توقف سيارتيها الرياضيتين TT و R8 لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – خسرت سيارات السيدان معركة السوق أمام الكروس أوفر والـ SUV منذ أعوام ولكنها ليست الوحيدة، حيث تراجعت حظوظ السيارات الرياضية في الأسواق كذلك.. ومن آخر الأمثلة على ذلك هي اودي، والتي اعلنت عن خطة جديدة لتوفير النفقات وإيقاف بعض الموديلات الأقل ربحية.

العلامة الألمانية تهدف لتوفير 15 مليار يورو (66 مليار ريال) قبل نهاية 2022، مع إعادة استثمار 12 مليار يورو منهم في تطوير السيارات الكهربائية، قبل وصول الاستثمارات الإجمالية في البحث والتطوير إلى 37 مليار يورو (139 مليار ريال) بحلول 2025.

في المقابل، يبدو أن اودي ستوقف إنتاج موديلات TT و R8 الرياضية طبقاً لتقرير من اوتوكار، مع إمكانية إحيائهم لاحقاً على هيئة موديلات كهربائية بالكامل.

الشركة الأم فولكس فاجن ستدعم خطط اودي بالكامل وتوجهها الكهربائي، مع توفير منصة كهربائية مخصصة وعدد من المحركات والبطاريات الكهربائية الجاهزة للاستعمال لاودي والعلامات الأخرى تحت المجموعة.

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