سماع دوي انفجار هائل في بيروت المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة
الخليج 365 - كارول صباغ - بيروتالثلاثاء 2020/8/4 07:12 م بتوقيت أبوظبي
دوى انفجار هائل، الثلاثاء، قرب مقر رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري.
وقالت مصادر إن "أضرار الانفجار وصلت إلى مدخل بين الوسط مقر إقامة الحريري".
وأكدت مصادر أن "الحريري بخير".
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