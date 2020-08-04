سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، استقرارا نسبيا خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية (السوداء) بالتزامن مع هدوء التعاملات مع أول أيام العودة للعمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.



وتراوح سعر العملة الخضراء أمام الجنيه بين 142 و143 جنيها للدولار في السوق الموازية، وهو نفس سعر الأمس.

ومع عودة الجهاز المصرفي للعمل بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، استقر سعر العملة الخضراء لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها سودانيا للشراء، و55.27 جنيه للبيع.

ويتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط شديدة منبعها شح السيولة الدولارية وسط احتياجات كبيرة للواردات خاصة في الخبز والوقود.

وهو ما ساهم في صعود معدل التضخم في السودان لأكثر من 136% في يونيو/ حزيران الماضي مقابل 114% في مايو/ أيار 2020، ويرجع الارتفاع إلى استمرار زيادة أسعار سلع الغذاء والوقود.

وإلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، يعاني الاقتصاد من تراجع قيمة الجنيه السوداني بوصوله إلى نحو 140 جنيه مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقارنة مع السعر الرسمي 55 جنيها، هذا بدوره يساهم في ارتفاع مطرد في أسعار السلع الأساسية.

ولم تهدأ أسعار الدولار في السودان رغم قرار الحكومة بالتدخل لتحديد سعر الصرف عبر تحرير تدريجي يستهدف الوصول بالجنيه إلى سعره الحقيقي خلال عامين.

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ولكن الحكومة لم تعلن رؤيتها لسعر الصرف الحقيقي، ولا الآلية التي سيتم عن طريقها الوصول إلى هذا السعر.

وفي تحليل للبنك الدولي لواقع الاقتصاد السوداني، أكد أن البنك المركزي اعتمد عدداً من السياسات التدخلية للحد من الضغط على سوق الصرف الأجنبي وسد الفجوة بين سعر السوق الرسمية والسوق السوداء و أتاحت هذه الإجراءات مهلة مؤقتة من أجل “التقاط الأنفس” ولكنها لم تعالج مصدر نقص النقد الأجنبي، الذي يحتمل أن يكون ذا طبيعة هيكلية.

وقالت مذكرة البنك: "السماح بتخفيض قيمة العملة المحلية سيخفف من الضغوط المتصاعدة على الاحتياطيات الدولية المتضائلة، إلا أن تخفيض قيمة العملة سيعرض الأسعار المحلية لمزيد من الضغوط، نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات، خاصة الأصناف الغذائية”.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي في سوق النقد السودانية الموازية 153 جنيها، فيما جاء سعره الرسمي عند 64.72 جنيه للشراء، و65.04 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني خلال التعاملات المبكرة صباح الثلاثاء، سجل 165 جنيها في السوق السوداء، و71.85 جنيه للشراء، و72.21 جنيه للبيع في السوق الرسمية.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي في السوق الموازية إلى 37 جنيها، فيما ظل ثابتا عند 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

كما صعد سعر الدرهم الإماراتي إلى 37.80 جنيه في السوق السوداء، بينما بقي سعره الرسمي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في سوق الصرف السودانية السوداء 266 جنيه، وفي السوق الرسمية سجل 178.86 جنيه للشراء، و179.75 جنيه للبيع.