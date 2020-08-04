صور أجمل 15 سيارة في التاريخ.. هل سيارتك بينهم؟

شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها، عشرات الموديلات التي كانت تتمتع بتصميم خلاب يخطف الأنظار، ويوحي بالطابع الفني الذي تتمتع به هذه الصناعة.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم 101 سيارة يرى أنها صاحبة أفضل التصميمات على الإطلاق التي شهدتها صناعة السيارات، وفيما يلي الموديلات التي أحتلت المراكز الـ 15 الأولى ضمن هذه القائمة.

في المركز الأول أعلن الموقع عن أن السيارة صاحبة أجمل تصميم في تاريخ الصناعة، هي طراز جاجوار Jaguar E-Type Series 1 Coupé التي طرحت في عام 1961.

بعدها جاءت في المركز الثاني، سيارة لامبورجيني Miura الرياضية الكلاسيكية، موديل عام 1970 والتي تحتفظ بقيمتها الجمالية حتى الآن على الرغم من مرور 50 عام على طرحها.

وفي المركز الثالث، جاء ضمن قائمة "أوتو كار"، طراز فيراري الكلاسيكي Ferrari 250 GTO SWB الذي طرح في عام 1959، ويعمل بطراز V12، مع تصميم انسيابي رائع.

ثم جاء من بعده رابع أجمل سيارة في التاريخ، هي طراز آخر من فيراري Ferrari 288 GTO، الذي طرح في عام 1984، ومنحه موقع "أوتو كار" الأفضلية في تصميمه على موديلات فيراري 308 ، و 246 دينو.

وفي المركز الخامس، جاء ضمن أجمل التصميمات في صناعة السيارات طراز بورش 911 بنسخته التي طرحت لعام 1963، فكان من أوائل الموديلات التي طرحتها بورش من هذا الطراز.

وفي المركز السادس، ومن السيارات الكلاسيكية التي تعتبر بمثابة تحف نادرة في الوقت الحالي، جاء تصميم طراز ألفا روميو Alfa Romeo 8C 2900، الذي طرح للمرة الاولى عام 1935.

وبالمركز السابع، جاء طراز كلاسيكي آخر هو طراز AC Cobra 289 ذو التصميم الرياضي المميز، الذي كان طرح للمرة الاولى في عام 1962.

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وفي المركز الثامن جاء طراز أستون مارتن Aston Martin DB4 GT Zagato المصنع من هيكل زاجاتو المميز، والذي كان طرح للمرة الأولى في عام 1962.

وبالإنتقال للألفية الجديدة، جاء ضمن القائمة طراز آخر من أستون مارتن هو طراز Aston Martin Vanquish الذي كان ظهوره الأول في عام 2001، وحل بهذه القائمة في المركز التاسع.





وفي المركز العاشر، جاء طراز مرسيدس الخالد 300SL Gullwing الشهير بتصميم أبوابه الاستثنائي التي تفتح للأحلى، وكان ظهوره للمرة الأولى في عام 1954.

ومن بعده حل بالمركز الـ 11 بقائمة موقع "أوتو كار"، طراز آخر من فيراري، هو طراز Ferrari 275 GTB، الذي قدمته فيراري للمشاركة في مسابقات السيارات في عام 1964.

ثم جاء من بعده في المركز الـ 12، من الموديلات الكلاسيكية التي تحولت لتحف قيمة حاليا، طراز بوجاتي Type 57 Atlantic، الذي كان ظهوره الأول في عام 1938.

وفي المركز الـ 13، جاء ضمن قائمة موقع "أوتو كار"، سيارة فيراري الرياضية Ferrari GTO التي كانت تعمل بمحرك V12، وكان ظهورها الأول في عام 1962.

ثم جاء في المركز الـ 14، طراز سيتروين Citroën DS19، الذي كان من أبرز السيارات التي طرحتها سيتروين في فترة الخمسينيات، وكان ظهوره للمرة الأولى عام 1955.

وثم في المركز الـ 15، جاء طراز فورد الرياضي الكلاسيكي الرائع، Ford GT40 الذي كان ظهوره للمرة الأولى في عام 1966، وكان هذا هو الطراز الذي تغلبت به فورد على فيراري في سباقات Le Mans بذلك الوقت.



