مرسيدس C-Class الجيل القادم يظهر أثناء اختباره

الخليج ٣٦٥ نت – مجال مرسيدس الواسع يعني أنه دائماً هناك موديل ما على وشك الحصول على فيس ليفت أو جيل جديد كلياً.. وقد مر أكثر من عامين منذ تحديثات منتصف العمر لـ C-Class، ما يعني أن الشركة تعمل على جيل جديد كلياً للسيارة تمهيداً لتدشينه في 2021.

وقد ظهرت C-class الجيل القادم في صور تجسسية جديدة، وهذه تحديداً نسخة AMG C53.. ومن الواضح أن الاختبارات لا تزال في بداياتها وأن بعض المكونات مؤقتة، مثل نظام العادم الثنائي والعجلات غير المتسقة والمصابيح الخلفية، بينما التمويهات تخفي الجناح الخلفي الصغير.

من المتوقع أن نسخة AMG C53 القادمة لسي كلاس ستأتي بشبك أمامي جريء مستوحى من موديلات AMG الأخرى، كما قد تحصل على محرك بنزين تيربو 2.0 لتر والذي قد يحل محل محرك V6 تيربو مزدوج 3.0 لتر الحالي، مع تحسن القوة من 385 حصان وعزم الدوران من 521 نيوتن متر الحالية رغم انخفاض حجم المحرك.

من المتوقع تدشين C-Class القياسية في النصف الأول من العام القادم مع تأخر نسخة AMG C53 لنهاية 2021، وأما نسخة AMG C63 الأعلى في المجال فغالباً سنراها في 2022.

Advertisements