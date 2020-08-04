بينها مرسيدس وفورد.. سيارات "مغمورة" تخطت شهرة الشركات الأم

تمتلك مجموعة من شركات السيارات ماركات مشتقة منها عرفت بكونها sub-brands، بمعنى ماركات جانبية أو تابعة، حققت نجاحا في عالم السيارات يضاهي الماركات الأم التابعة لها.

وعلى ذلك عشرات الأمثلة، قام موقع "أوتو كار" بجمع أبرزها في تقرير مميز، يكشف عن تفاصيل هذه الماركات أو الفئات المشتقة من ماركات سيارات رئيسية، وتاريخ ظهورها للمرة الأولى.

بدأ الموقع التقرير، بعلامة RS، التابعة لفورد، والتي كان ظهورها الأول عام 1968، وترمز هذه العلامة لكلمة Rallye Sport أو رياضات الرالي، وحملت العديد من موديلات فورد هذه الفئة مثل طراز "كابريس" وطراز "إسكورت"، وطراز "فيزتا".

وفي عام 1970، ظهرت للمرة الأولى ماركة "رينج روفر"، التابعة لماركة لاند روفر البريطانية، وكانت أول سيارة تطرح حاملة لماركة رينج روفر، هي الأولى التي تقدم مفهوم سيارات الدفع الرباعي الفاخرة بأوروبا.

ومن بعدها جاءت ضمن القائمة، فئة M للسيارات عالية الأداء التابعة لماركة بي إم دبليو، والتي كان ظهورها الأول عام 1972، ومن أبرز موديلاتها M1 و M5 و M3 و M6، وهي الفئة المختصة بتطوير سيارات السباقات لشركة بي إم دبليو.

ومن شركة أودي، ظهرت في عام 1980، ماركة UR Quattro المتخصصة في تطوير السيارات الرياضية التابعة لماركة أودي الألمانية، وقد حققت سيارات أودي من هذه الفئة العديد من الإنجازات بمجالات سباقات الرالي، وكان لها الفضل في صناعة طراز أودي R8 الرياضي المميز.

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ومن شركة نيسان، اشتقت فئة Nismo المتخصصة بتصنيع سيارات نيسان عالية الأداء، والتي كان ظهورها الأول عام 1988، وكان لها الفضل تصنيع موديلات نيسان الخارقة، Skyline GT-R و Z-Tune GT-R، التي تصل سرعتها القصوى لأكثر من 200 ميل في الساعة.

وظهرت علامة السيارات المميزة "كوبرا" التابعة لماركة سيارات "سيات" الإسبانية، والتي حاولت من خلالها سيات لتدعيم مركزها بسوق السيارات بطرح ماركة أكثر فخامة وقوة، وكان هذا وفقا لرؤيا شركة فولكسفاجن التي كانت قد استحوذت على سيات في عام 1990.

وكان بداية ظهور ماركة سيارات كوبرا من سيات، في عام 1996، حين قدمت الماركة الإسبانية طراز Seat Ibiza GTI Cupra Sport.

وفي عام 2005، استحوذت شركة مرسيدس على ماركة AMG المصنعة للمحركات عالية الأداء، وجعلتها فئة رئيسية من ضمن فئاتها، وقدمت من خلالها العديد من السيارات القوية من ضمنها AMG GT، واستعانت العديد من شركات السيارات الأخرى بمحركات AMG لمنح سياراتها الطابع الرياضي.

وإلى جانب AMG، تحظى مرسيدس أيضا بتبعية ماركة Maybach لها، التي تأسست عام 1909 لتصنيع السيارات عالية الفخامة، وفي عام 1960، استحوذت ماركة مرسيدس على Maybach وبدأت في عملية التطوير الرئيسية لها بداية من عام 1997، حين قدمت موديلات 57 و 62 الفخمة الحاملة لعلامة Maybach.

واختتم الموقع القائمة بماركة SRT التابعة التي طرحت منها العديد من السيارات التابعة لماركات أخرى من ضمنها كرايسلر ودودج و جييب، وكانت هذه الفئة متخصصة بالتقنيات عالية الأداء الداعمة لسيارات السباقات والسيارات المدنية، وطرح منها موديلات مثل Neon SRT ، وهي ماركة تابعة لمجموعة فيات كرايسلر.



