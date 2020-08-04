فورد تطرح موديلا جديدا.. شاهد التفاصيل

حظيت فورد بالكثير من الثناء الأسبوع الماضي من الخبراء والمهتمين بعالم السيارات لما قدمته من تميز عبر النسخة الأحدث من طراز برونكو الجديد.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن الشركة الأمريكية تستعد لمفاجأة متتبعي أخبارها، بطراز جديد كليا، لم تكشف عن اسمه حتى الآن، وذلك بحلول عام 2021 المقبل.





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وقال الموقع الأمريكي إن هذا الطراز المجهول، يميزه أنه سيكون الطرح الأضخم الذي تعلن عنه فورد على نفس مستوى مفاجأة طرحها لطراز برونكو الجديد وما أحدثه من صدى.

ووفقا لتقرير صادر عن موقع Muscle Cars & Trucks المختص بأخبار السيارات الأمريكية، فإنه من المرجح أن يكون هذا الطراز الجديد من فورد، هو النسخة الأحدث والجيل الجديد من طراز فورد Maverick.

كما أفاد تقرير Muscle Cars & Trucks وفقا لـ "موتور وان"، أن هذا الطراز المرتقب من فورد، سيتم تصنيع وحداته داخل مصنع فورد بالمكسيك، إلى جانب طراز "برونكو" الجديد الذي تصنع وحداته بهذا المصنع في الوقت الحالي.