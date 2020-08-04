بالصور.. قائمة أقوى 10 موديلات من بي إم دبليو M وAlpina

على مدار 60 عاما، قدمت بي إم دبليو العديد من الموديلات المميزة عبر فئاتها عالية الأداء Alpina وM، وقام موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات بعرض أفضل 10 موديلات قدمتها بي إم دبليو للأسواق من هذه الفئات على مدار تاريخها.

وبدأ الموقع قائمة أبرز 10 موديلات من M وAlpina، بطراز بي إم دبليو M1، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك mid-mounted بسعة 3.5 لتر، بقوة 277 حصانا، وكان يتوفر بالأسواق حين تم طرحه للمرة الأولى عام 1978 بسعر 25 ألف جنيه إسترليني، وتصل قيمته السوقية حاليا لـ520 ألف إسترليني، وصنعت بي إم دبليو 400 نسخة فقط من هذا الطراز الفريد.

وذكر موقع "أوتو كار" ضمن القائمة، طراز M5-E39، الذي طرح في عام 2000، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك من فئة V8 بسعة 4.9 لتر، وينتج قوة تصل لـ 400 حصان، وكان يتوفر حين طرحه للمرة الأولى بسعر 51,900 ألف جنيه إسترليني، وتصل قيمته حاليا لـ 17 ألف جنيه إسترليني.

وجاء بعده ضمن القائمة، طراز Alpina B8 4.6، الذي طرح عام 1995، وكان يعمل بمحرك ينتج 333 حصان، مع ناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات، مع عزم دوران 470 نيوتون متر، وكان يتوفر هذا الطراز حين طرحه بسعر 45,400 ألف جنيه إسترليني، وتصل قيمته السوقية حاليا لـ 40 ألف جنيه إسترليني.

وذكر موقع "أوتو كار" ضمن قائمته، طراز Alpina B7 Turbo، الذي طرح في عام 1978، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك يتنج قوة 300 حصان، مع عزم دوران 462 نيوتون متر، وكانت تكلفته حين تم طرحه للمرة الأولى تصل لـ 15,500 ألف جنيه إسترليني ، ولندرة النسخ المتوفرة منه حاليا، تصل قيمته السوقية حاليا لـ 120 ألف جنيه إسترليني.

ثم ذكر موقع "أوتو كار" ضمن قائمته، طراز بي إم دبليو M3-E46، الذي طرح للمرة الأولى عام 2001، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك بسعة 3.2 لتر، وينتج قوة تصل لـ 33 حصان، مع عزم دوران 262 لفة/قدم، وكانت يتوفر حين طرح للمرة الأولى للبيع بسعر 40,300 ألف جنيه إسترليني، وفي الوقت الحالي تصل قيمته السوقية لـ 13,500 ألف جنيه إسترليني.

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ومن بعده ضمن الأعظم من فئات M، جاء بقائمة "أوتو كار"، طراز بي إم دبليو M5-E28 الذي طرح كموديل لعام 1985، وكان يندرج هذا الطراز ضمن فئات السيارات الصالون ذات الأربعة أبواب، ويعمل بمحرك M88 القوي من بي إم دبليو، وكان يتوفر هذا الطراز حين تم طرحه بسعر 31,300 ألف جنيه إسترليني، وفي الوقت الحالي تصل قيمته السوقية لـ 65 ألف جنيه إسترليني.

ومن بعده ذكر الموقع ضمن قائمته طراز M2 Competition الذي طرحته بي إم دبليو عام 2018، والذي يعمل بمحرك توربيني مزود ينتج قوة 444 حصان، وكانت تكلفة هذا الطراز حين طرح منذ عامين تصل لـ 52,400 ألف جنيه إسترليني، وتصل قيمته حاليا لـ 38 ألف جنيه إسترليني.

وطراز بي إم دبليو Alpina B5 Biturbo، جاء ضمن القائمة أيضا، والذي طرح عام 2018، ويعمل هذا الطراز بمحرك V8 بسعة 4.4 لتر، وينتج قوة 600 حصان، وكانت تكلفته حين طرح تصل لـ 89 ألف جنيه إسترليني، وفي الوقت الحالي تصل قيمته السوقية لـ 68 ألف جنيه إسترليني.

كما ذكر موقع "أوتور كار" ضمن قائمته، طراز Alpina B6 3.5S الذي طرحته بي إم دبليو عام 1988، وكان يتوفر الطراز بمحرك بسعة 3.5 لتر، وينتج قوة 254 حصان، ووصلت تكلفته حين طرحه لـ 35 ألف جنيه إسترليني، وتصل قيمته السوقية حاليا لـ 130 ألف جنيه إسترليني.

وفي ختام القائمة، ذكر موقع "أوتو كار"، طراز Alpina B3 GT3 الذي طرحته بي إم دبليو عام 2011، وكان يعمل بمحرك توربيني ينتج قوة 402 حصان، وكانت تصل تكلفته حين طرحه لـ 66,905 ألف جنيه إسترليني، وتصل قيمته السوقية حاليا لـ 70 ألف إسترليني، وصنعت منه 99 نسخة فقط طرحت بالأسواق.



