ألفا روميو 2020.. ثورة إمكانيات في موديلات سيارات السيدان

صنعت شركة ألفا روميو لنفسها مكانة مميزة بين منافسيها، بطرحها لطراز سيدان متكامل، هو طراز Giulia Quadrifoglio بنسخته الجديدة لعام 2020.

وقال موقع "كار أند درايفر"، إن الطراز تمتع بالعديد من القدرات والمواصفات، التي جعلته في مصاف موديلات السيدان المميزة التي طرحت للعام، مثل أودي RS5 سبورتباك، وبي إم دبليو M3.

وقدم الموقع عرضا تفصيليا لمواصفات الطراز، تشمل إمكانيات محركه والسعر الذي يتوفر به ومعدل استهلاكه للوقود.

الجديد بنسخة 2020

بدأ موقع "كار أند درايفر" بالحديث عن أحدث ما أضيف لهذه النسخة الجديدة من طراز ألفا روميو Giulia Quadrifoglio، وقال إن الطراز تلقى تحديثا على محركه، منحه مزيدا من القوة الحصانية، تجعل منه نسخة شبه رياضية ضمن فئات سيدان المطروحة للعام الجاري.





السعر

تحدث الموقع عن التكلفة التي يتوفر بها طراز ألفا روميو Giulia Quadrifoglio نسخة 2020، وقال إن الطراز يتوفر بفئة وحيدة بسعر 76,040 ألف دولار.

المحرك

تحدث بعد ذلك الموقع عن قدرات المحرك الذي طرح به طراز Giulia Quadrifoglio بنسخة 2020، ويعمل الطراز بمحرك من فئة V6 بسعة 2.9 لتر، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، وينتج قوة 505 "حصان"، مع عزم دوران 443 لفة/قدم.





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استهلاك الوقود

بعد ذلك ذكر موقع "كار أند درايفر"، معدل استهلاك طراز ألفا روميو Giulia Quadrifoglio للوقود، وقال إن الطراز وفقا لإحصائيات منظمة EPA لحماية البيئة، يستهلك معدل جالون واحد لكل 17 ميلا يقطعها سيرا داخل المدن، ومعدل جالون واحد لكل 24 ميلا يقطعها سيرا على الطريق السريع.

التقنيات

تحدث بعد ذلك الموقع، عن القدرات التقنية التي يتوفر بها الطراز Giulia Quadrifoglio بنسخته الجديدة للعام الجاري، وذكر أنه من الداخل يتمتع بشاشة معلوماتية بقياس 8.8 بوصة، يدعمه نظام معلوماتي للتشغيل من تطوير شركة ألفا روميو نفسها، ونظام ملاحي وأنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، كما ينعم طراز ألفا روميو Giulia Quadrifoglio بنظام صوتي عملاق من ماركة Harman/Kardon، يتكون من 15 سماعة مكبرة.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لهذه النسخة الجديدة من طراز ألفا روميو، بالحديث عن الأنظمة التقنية التي تدعم الأمن والسلامة به.

وقال الموقع إن أبرز هذه الأنظمة المضافة للطراز، كل من نظام الفرامل الذاتية التي تنطلق بشكل تلقائي في حالات الطوارئ، وعند استشعار حالات الاصطدام المفاجئة.

ونظام رصد المناطق العمياء التي يصعب على السائق رصدها، وغالبا ما تتمركز أجهزة الاستشعار الخاصة بهذا النظام المميز في خلفية السيارة، ويدعم السائق عند ركن السيارة والاتجاه بها للخلف.

وأيضا يتوفر لدى طراز ألفا روميو Giulia Quadrifoglio، نظام الحفاظ على المسافة بين المركبات، والذي يحسب المسافة بين السيارة والمركبات أمامها وخلفها ليحافظ دائما على مسافة آمنة فيما بينهما وينبه السائق في حالات الاقتراب أكثر من اللازم، ويدعم هذا النظام، نظام متطور لشبه القيادة الذاتية.



