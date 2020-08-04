كيا تنافس تسلا بقوة

نشر موقع كارسكووب المتخصص فى السيارات الصور التجسسية الاولى لسيارة كيا الكهربائية الجديدة المتوقع ان تنافس سيارة تسلا الكهربائية الجديدة .

لم تتم تسمية السيارة الجديدة حتى الآن لكن الصور التجسسية التى التقطت لها تشير إلى أنها مستوحاة من سيارتى كيا Futuron و Imagine اللتان ظهرتا لأول مرة في معرض الصين الدولي ومعرض جنيف للسيارات على التوالي.

وكانت كيا قد أعلنت عن استراتيجيتها الجديدة لإطلاق مجموعة من السيارات الكهربائية فى مطلع العام الحالى 2020 باستثمار ضخم

يصل إلى 25 مليار دولاروذكرت انها تخطط لإطلاق 11 طراز كهربائي بالكامل بحلول 2025.

أكدت كيا فى سيارتها الكهربائية على التصميم الرياضي والأنيق حيث تتميز المقدمة بإضاءة LED وخطوط هجومية وغطاء محرك انسيابى بشكل ملحوظ وتمتد الخطوط الجانبية الى الخلف لتشكل خلفية ذات تصميم مميز للمصابيح LED فائقة النحافة التى تتكامل مع خطوط الزجاج لتأتى خلفية السيارة بتصميم مميز.

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تستخدم السيارة الجديدة شاسيه (E-GMP) الذى ستستخدمه أيضاً العديد من المركبات الكهربائية الجديدة والتى ستشترك فيها مع هيونداي وسيتم استخدامها في مجموعة من سيارات الـ SUV والسيدان القوية والكبيرة في المستقبل.

تستطيع السيارة الجديدة السية لمسافة تقدر ب500 كم للشحنة الواحدة وستوفر شحن سريع فى أقل من 20 دقيقة وهو ما سوف يمكنها من منافسة سيارة Tesla Model 3 التى تحتكر سوق السيارات الكهربائية بقدرتها على السير لأطول مسافة ,كما ستنافس هيونداي 45 و تويوتا CUV وفولكس واجن ID.4 وربما سكودا إينياك.

سيتم تقديم السيارة الجديدة بشكل رسمى الى الجمهور فى الفترة ما بين مايو 2021 و مايو 2022.