تبدأ من 169 ألف جنيه.. أرخص 4 سيارات جديدة أوتوماتيك في مصر

كتب: باسل الحلواني

يبحث غالبية الراغبين في الشراء خلال السنوات الأخيرة عن السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، نظراً لما توفره من راحة لقائد المركبة خاصةً عند القيادة في الأماكن المزدحمة.

ونظراً لارتفاع أسعار السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيك مقارنة بمثيلاتها المزودة بناقل حركة عادي "مانيوال"، تقدم "سيارات الوفد"، للمستهلكين المقبلين على الشراء، أسعار أرخص 4 سيارات مزودة بناقل حركة أوتوماتيك في السوق المصرية.

تعد النسخة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، من

السيارة المجمعة محلياً لادا جرانتا، هي أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر، ويبلغ سعرها وفقاً لأحدث قائمة سعرية معلنة من الوكيل المحلي للسيارة 169 ألف جنيه.

تراجعت أسعار السيارة الماليزية السيدان بروتون ساجا، في السوق المحلية، وفقاً لأحدث عرض سعري أعلن عنه وكيل بروتون، ليصل سعر السيارة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك إلى 175 ألف جنيه.

Advertisements

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية لطرازات "شيري".

شهدت القائمة تخفيضات على أسعار السيارة شيري أريزو 5 المجمعة محلياً، والتي تتوافر بـ4 فئات من التجهيزات، أول فئتين منها زودت بناقل حركة مانيوال، أما الفئة الثالثة التي تحمل ناقل حركة أوتوماتيك فيبلغ سعرها بعد التخفيض 189900 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الأعلى 201900 جنيهاً.

كشفت رينو مصر، عن قائمة أسعار سيارتها السيدان الاقتصادية لوجان موديل ٢٠٢١، وتقدم النسخ المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بأسعار رسمية تبدأ من ١٩٣ ألف جنيه.