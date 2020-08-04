ارتفاع مبيعات السيارات الفان خلال النصف الأول من 2020

كتب: باسل الحلواني رغم تراجع مبيعات السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أن شريحة السيارات الفان استطاعت أن تحقق طفرة في مبيعاتها بالسوق المحلية، فوفقاً لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفعت مبيعات السيارات الفان بنسبة 29%، وهي نسبة كبيرة في ظل تراجع أداء القطاع. بنسبة 29%، وهي نسبة كبيرة في ظل تراجع أداء القطاع. وبحسب البيانات الصادرة عن "أميك"، فإن مبيعات سيارات الفان فى مصر بلغت 2956 مركبة خلال الفترة من يناير 2020 حتى يونيو Advertisements الماضي، مقارنة بـ2288 مركبة خلال الفترة نفسها من عام 2019. الماضي، مقارنة بـ2288 مركبة خلال الفترة نفسها من عام 2019. واستطاعت السيارة سباعية المقاعد، شيفروليه N300 ميني فان، أن تتصدر مبيعات السيارات الفان في السوق المصرية خلال أول 6 أشهر من العام، بإجمالي مبيعات بلغ 1550 سيارة، مستحوذة على حصة سوقية تقدر بـ 52%، وفقاً لما ورد بتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

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