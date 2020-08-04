“بالفيديو” هل مقياس درجة الحرارة دقيق في السيارة؟

الخليج ٣٦٥ نت – كشف خالد الزعاق الخبير الفلكي عن عدم دقة مقياس درجة الحرارة الموجود في السيارات، وقال أن هذا المقياس وضع للتقريب وليس للتحقيق، وأنه يجب توافر عدد من الشروط لمعرفة درجة الحرارة الصحيحة من خلاله.

وأوضح الزعاق أنه يجب عدم الاعتماد على صحة درجة الحرارة التي يظهرها المقياس فور ركوب السيارة، لأنه صمم للقياس أثناء تحرك السيارات وليس للسيارات المتوقفة.

وأضاف الخبير الفلكي، أنه يجب قيادة السيارة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة قبل قراءة مقياس الحرارة، حيث أن السيارة عندما تكون متوقفة لفترة فإن الحرارة ترتفع داخلها، وهو ما يؤثر على دقة حساس مقياس الحرارة.

كما أكد الخبير على عدم دقة مقياس الحرارة أيضاً عند القيادة في الزحام، وذلك يرجع إلى ارتفاع حرارة محركات السيارات مع الزحام، والذي يؤثر بدوره على قراءة حساس المقياس.