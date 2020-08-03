موجز الخليج 365 للسيارات.. أيقونة هيونداي وفورد Passenger

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

سعيا منها لتعزيز مكانة سياراتها التابعة لفئة سيدان في مواجهة زيادة شعبية الموديلات من فئة SUV، قدمت شركة كاديلاك الأمريكية نسخة 2020 الأحدث من طراز CT5-V.

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بمساحة داخلية تكفي لـ15 راكبا، قدمت شركة فورد الأمريكية المصنعة للسيارات طرازها المميز Transit Passenger بنسخته الأحدث لعام 2020، ضمن فئات VAN.

كشفت شركة لامبورجيني الستار عن سيارة السباق Essenza SCV12 الجديدة، التي يقتصر إنتاجها على 40 نسخة فقط.

ساهمت ماركة هيونداي الكورية الجنوبية في إثراء سوق السيارات الكهربائية خلال العام الجاري، بطرحها لنسخة 2020 الأحدث من طرازها الكهربائي المميز Ioniq.