بالصور.. ننشر أسعار أرخص 5 سيارات جديدة في مصر خلال أغسطس

كتب: باسل الحلواني

شهدت الأيام القلية الماضية، تغييرات في أسعار العديد من السيارات، حيث ارتفعت أسعار بعض الطرازات، فيما انخفضت بعض العلامات الأخرى، خاصةً في فئة السيارات الاقتصادية الأقل من 200 ألف جنيه.

وتُقدم "سيارات الوفد"، للمقبلين على الشراء، في السطور التالية، أسعار أرخص 5 سيارات متاحة في السوق المحلية بعد التغييرات السعرية الأخيرة.

أعلنت الشركة المصرية للسيارات، الموزع المعتمد لعلامة سوزوكي في مصر، مؤخراً، عن تخفيض أسعار السيارة سوزوكي ألتو، ليصبح سعر الفئة الأولى من السيارة

115ألف و500 جنيه، و123 ألف جنيه للفئة الثانية.

كشفت أحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة IFG جروب، وكيل علامة زوتي في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة الصغيرة زوتي Z100، ليصبح سعرها الجديد 118 ألف جنيه فقط.

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كشف وكيل سوزوكي في مصر مؤخراً عن أحدث سيارة رياضية صغيرة متعددة الاستخدامات، والتي تحمل اسم اسبريسو، ويبلغ سعر السيارة الجديدة 145 ألف جنيه.

تعد السيارة المجمعة محلياً لادا جرانتا، أرخص سيارة سيدان في مصر، وتقدم عبر فئتين من التجهيزات، الفئة الأولى مزودة بناقل حركة عادي "مانيوال"، ويبلغ سعرها 149900 جنيه، وذلك بعد أخر تخفيض أعلن عنه وكيل العلامة مؤخراً"لفترة محدودة"، أما الفئة الثانية من السيارة فزودت بناقل حركة أوتوماتيك، ويبلغ سعرها 169 ألف جنيه.

كشفت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة بي واي دي، عن توافر موديل 2021 من السيارة المجمعة محلياً بي واي دي F3، وحدد وكيل العلامة الصينية سعر موديل 2021 من السيارة بي واي دي F3 التي تتوافر بنسخة واحدة فقط من التجهيزات مزودة بناقل حركة مانيوال، بـ 163 ألف جنيه.