تويوتا تطيح بفولكس واجن من عرش مبيعات السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت صانعة السيارات اليابانية “تويوتا” من التفوق على منافستها التقليدية الشركة الألمانية العريقة “فولكس واجن” واحتلال المركز الأول في قائمة الشركات الأكثر مبيعا للسيارات خلال النصف الأول من 2020.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة من وكالة “كيودو” اليابانية، فإن إجمالي مبيعات “تويوتا” بلغت في هذه الفترة 4.16 مليون سيارة، في حين بلغت مبيعات “فولكس واجن” خلال نفس الفترة 3.89 مليون سيارة.

وكشفت نتائج السنة المالية 2019 (والتي انتهت في مارس 2020) عن تصدر تويوتا الشركات العالمية من حيث مبيعات السيارات، حيث باعت 10.45 مليون سيارة، في حين باعت فولكس واجن 10.37 مليون سيارة.

وشهدت مبيعات السيارات خلال الفترة من أبريل إلى يوليو من العام الجاري انخفاضاً كبيراً في الإنتاج العالمي بلغ 30% عن الخطة الأصلية، وذلك بفعل تداعيات فيروس كورونا وهبوط الطلب على السيارات.

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كما ظهر من خلال الميزانية تحقيق تويوتا زيادة بنسبة 10.3 % لأرباحها الصافية في 2019-2020، والتي بلغت 17.9 مليار يورو (79 مليار ريال).

ومن المنتظر أن تشهد أسواق السيارات العالمية “انتعاشاً تدريجياً” خلال النصف الثاني من عام 2020، على أن تصل إلى المعدلات السابقة لعام 2019 في نهاية العام الجاري.