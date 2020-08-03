مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على تعديل فاخر

الخليج ٣٦٥ نت – قد لا تكون مرسيدس بنز اكس كلاس أحد أفضل سيارات البيك اب في العالم حالياً، إلا أن بيك اب ديزاين، وهي القسم الذي يركز على الشاحنات من كارليكس ديزاين، قامت بإجراء عدد من التعديلات الخارجية والداخلية عليها.

أول شيء يمكنك ملاحظته هو الطلاء ثنائي اللون، حيث تم طلاء جسد السيارة باللون الأبيض اللامع، باستثناء الجزء العلوي، والذي حصل على طلاء بني، في حين تحصل الخارجية على لمسات بنية أخرى، بما في ذلك شريط على طول الأبواب مع شارة تقول أن السيارة هي “إصدار اليخوت”.

وبالرجوع إلى الخلف، فقد حصلت السيارة على صندوق خلفي بكسوة خشبية راقية، وفي حين أن الخشب سيكون أسهل في التعرض للتلف من المواد التقليدية، إلا أننا نشك أن مالك مثل هذه السيارة سيقوم باستخدام الصندوق الخلفي في الأعمال الشاقة.

وبالدخول إلى المقصورة، فقد حصلت على لمسات خشبية على لوحة القيادة وعجلة القيادة، كما تم تغليف أجزاء مثل مساند المقاعد ومكابح اليد والكونسول الوسطي وأجزاء من ألواح الأبواب بالجلد البني، في حين أن الأسطح الأخرى مثل حواف الأبواب وأعلى أجهزة القياس ومقابض عجلة القيادة، فهي مكسوه بالكانتارا بني، كما تحصل على مقاعد بتنجيد الكانتارا اسود، وحصائر أرضية خشبية.

في الختام، قد لا تكون هذه التعديلات هي الأكثر عملية لمن يرغب في استخدام سيارة اكس كلاس للعمل، ولكنها بالتأكيد إحدى الطرق المميزة للفت الانتباه والحصول على ركوبة فاخرة وعملية في ذلك الوقت.

Advertisements