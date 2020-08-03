“بالصور” قصة مصنع تويوتا وجنرال موتورز الذي اشترته تيسلا

الخليج ٣٦٥ نت – حديثنا اليوم عن مصنع NUMMI الأمريكي، والذي اضطلع بدور كبير في تاريخ ثلاث شركات عالمية، جنرال موتورز وتويوتا وتيسلا.

وقد تم إنشاء المصنع في مدينة فيرمونت بولاية كاليفورنيا الأمريكية في 1961 لبناء سيارات جنرال موتورز، ولكن قررت الشركة إغلاقه في عام 1982 لمشاكل متكررة في جودة الإنتاج .. قبل عودة المصنع مجدداً للحياة في 1984 كجزء من مشروع مشترك لجنرال موتورز وتويوتا لإنتاج موديلات للاثنين.

جنرال موتورز رأتها فرصة للاستفادة من خبرات التصنيع لشركة يابانية بارزة، بينما اعتبرتها تويوتا فرصة لأول إنتاج مباشر على الأراضي الأمريكية وتفادي عمليات الاستيراد المعقدة للسوق الأمريكي.. وقد وصل إنتاج المصنع لذروة 428,633 سيارة سنوياً في 2006.

في 2009 ومع إعلان جنرال موتورز عن إفلاسها بسبب الأزمة المالية العالمية، قررت التراجع عن الشراكة مع تويوتا في المصنع، وبعدها بأشهر اتخذت تويوتا قراراً مماثلا، لتخرج آخر سيارة من المصنع، موديل تويوتا كورولا S، يوم 1 أبريل, 2010، ويصل إنتاجه الإجمالي إلى حوالي 8 مليون سيارة منذ افتتاحه في 1984.

ولكن المصنع كان له مصير آخر، حيث قامت تيسلا بشراء جزء من المصنع وتسميته بمصنع تيسلا وبدء إنتاج موديل S فيه.. وبحلول 2016، وصل تعداد عمال المصنع إلى 6,000، مقارنة بـ 4,700 عامل قبل انسحاب جنرال موتورز وتويوتا من المشروع المشترك.

بالنسبة لأشهر الموديلات التي أنتجها المصنع على مدار تاريخه فتشمل:

شيفروليه نوفا 1984 – 1988

تويوتا كورولا 1987 -2010

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شيفروليه بريزم 1998-2002

تويوتا هايلكس 1991-1995

تويوتا تاكوما 1995-2010

بونتياك فايب 2002-2009 .. وغيرهم.