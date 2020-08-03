هيونداي Ioniq تشعل الصراع في سوق السيارات الكهربائية

ساهمت ماركة هيونداي الكورية الجنوبية في إثراء سوق السيارات الكهربائية خلال العام الجاري، بطرحها لنسخة 2020 الأحدث من طرازها الكهربائي المميز Ioniq.

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، المختص بأخبار السيارات، مواصفات وقدرات الطراز المميز، ويشمل ذلك إمكانيات محركه الكهربائي ونطاق سيره، بالإضافة للتقنيات التي وفرتها هيونداي به، وأبرز إجراءات الأمن والسلامة المضافة له.

وتحدث الموقع عن التعديلات المضافة حديثا لنسخة 2020 من الطراز، وذكر أن المحرك زادت القوة الحصانية التي يعمل بها، بالإضافة لتحسين هيونداي لمعدل نطاق سير الطراز بأميال إضافية، وذلك بفضل البطاريات الأكثر قوة التي أضافتها للنسخة.

وقال الموقع إن الشركة الكورية الجنوبية منحت الطراز شاشة معلومات أكبر حجما، ومجموعة من الأنظمة التقنية المتطورة.





الأسعار

وأفاد الموقع أن الطراز تتوفر منه للبيع بالأسواق 3 فئات كهربائية بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية العاملة بمحرك هجين، وتتوفر بسعر 24 ألفا و155 دولارا، والفئة الهجينة Plug-in، وتتوفر بسعر 27 ألفا و455 دولارا، وأعلى فئة وهي Electric وتتوفر بسعر 34 ألف دولار.

المحرك

انتقل بعد ذلك موقع "كار أند درايفر" بالحديث عن قدرات المحرك، واختص حديثه بالفئة العاملة بمحرك هجين من الطراز، وأوضح أن هذه الفئات يتسم محركها بالبطء النسبي، حيث يتسارع من صفر حتى 60 ميلا خلال 8.9 ثانية.

وفيما يخص الفئة الهجينة plug-in من طراز Ioniq فتتوفر بمحرك بسعة 1.6 لتر ذو 4 أسطوانات، يدعمه محرك كهربائي، وناقل سرعة أوتو ماتيكي مزود بست سرعات.

أما عن الفئة الأعلى من الطراز Electric، وهي الفئة الكهربائية بالكامل، فتتمتع بنطاق سير يصل إلى 170 ميلا، كحد أقصى لشحن بطارياته.

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وهذا ضمن التعديلات التي أضافتها هيونداي على نسخة 2020 من الطراز، بعد أن كان نطاق سيره يتوقف عند حد 124 ميلا فقط، بالإضافة لرفع الحد الأدنى للقوة الحصانية لكافة المحركات من 118 إلى 134 حصانا.

الوقود

وفيما يخص معدلا استهلاك الوقود، كشف موقع "كار أند درايفر"، نقلا عن إحصائيات منظمة حماية البيئة، أن طراز هيونداي Ioniq يستهلك كهربائيا ما يعادل من الوقود واحد جالون 145 ميلا يقطعها داخل المدن، وما يعادل واحد جالون لكل 121 ميلا يقطعها على الطريق السريع.





التقنيات

ذكر بعد ذلك موقع "كار أند درايفر"، القدرات التقنية المضافة لطراز هيونداي Ioniq الكهربائي، وقال إنه من ضمن التعديلات المضافة حديثا لنسخة 2020، شاشة المعلومات بمنطقة التحكم الوسطى التي زادت هيونداي من حجمها للموديل الجديد، من 7 إلى 8 بوصات.

ويدعم الشاشة أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، وأندرويد أوتو"، بالإضافة لوصلات USB، وأوضح الموقع أن الفئات المتقدمة من الطراز تتوفر بها كخيار، شاشة معلومات بقياس يصل إلى 10.3 بوصة.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار أند درايفر"، عرضه لطراز هيونداي Ioniq، بالحديث عن إجراءات الأمن والسلامة المضافة له، وذكر أن الطراز يتمتع بتقنيات تدعم هذا الجانب، أبرزها نظام، التنبيه المسبق قبل الاصطدام، ونظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ.

بالإضافة لنظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، وأيضا نظام رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، وجهاز استشعار خلفي للحركة لرصد المارة والسيارات المتحركة خلف السيارة.



