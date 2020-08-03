هل يؤثر لون السيارة على ارتفاع حرارة داخليتها واستهلاكها للوقود؟

الخليج ٣٦٥ نت – يؤثر لون السيارة على درجات الحرارة داخل مقصورتها خاصة في فصل الصيف، فالألوان الفاتحة تعكس أشعة الشمس والداكنة تمتصها وتؤثر عليها، ولكن من كان يظن أن اختلاف لون السيارة يؤثر على استهلاك الوقود!



أكد العديد من الخبراء من خلال التجارب أن اللون الخارجي للسيارات يؤثر بشكل كبير على درجة الحرارة داخلها إلى جانب معدل استهلاكها للوقود، حيث تحتاج السيارة ذات الألوان الداكنة لطاقة أكبر لتبريدها.

ولقد استعان الخبراء بكاميرا FLIR عند إجراء التجارب لرصد وقياس تأثير درجات الحرارة العالية على السيارات البيضاء والسوداء، وظهر أن هناك اختلاف كبير بين درجة حرارة السيارة البيضاء والسوداء، بحيث زادت الأخيرة بـ25 درجة مئوية.

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كما كشفت بعض الدراسات أن السيارة ذات اللون الفاتح تعكس حوالي 60٪ من أشعة الشمس التي تسقط عليها، في حين أن السيارة ذات اللون الداكن يمكن أن تعكس فقط حوالي 5٪.

وأوضحت الدراسات أن السيارات السوداء ينتج عنها تراجع بنسبة 2% في الاقتصاد النفطي (ويرجع ذلك لزيادة استخدام مكيف الهواء)، وزيادة بنسبة 1.9% في المائة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى زيادة 1% في المائة في الانبعاثات الضارة الأخرى.