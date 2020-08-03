بي إم دبليو M3 تظهر على الطبيعة بتصميمها الإنتاجي (صور)

ظهرت سيارة بي إم دبليو M3 على الطبيعية في بعض الصور التجسسية بتصميمها الإنتاجي الجديد.

وتحمل سيارة السيدان عالية الأداء M3، الشبك الضخم من بي إم دبليو، ويضاف إليه مداخل هواء سفلية مزودة بالشبك الأسود لما يرجح أنها M3 الأساسية، أو حتى مداخل رياضية للفئة الأعلى Competition.

عند وصولها ستحصل M3 على محرك 6 سلندر ينتج 473 حصان، أو 503 حصان لفئة Competition، وستنافس السيارة غريمتها مرسيدس AMG C63.