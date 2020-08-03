تويوتا برادو 2021 تحصل على تحديثات طفيفة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت تويوتا برادو 2021 على تحديثات طفيفة، حيث أصبح محركها رباعي الأسطوانات ديزل تيربو سعة 2.8 لتر يولد المزيد من القوة بفضل استخدام شاحن تيربو أكبر، لتقفز القوة من 177 حصان إلى 204 حصان، وهذه القوة الإضافية ستُترجم بالطبع إلى أداء أفضل على الطرق الوعرة.

بالإضافة إلى ذلك حصلت السيارة على أنظمة مساعدة سائق محسنة، مثل تنبيه مغادرة الحارة، ومساعد إشارات الطريق، وإخطار بدء تشغيل السيارة، كما تتميز طرازات TZ-G وTX مع حزمة L بنظام تنبيه حركة المرور الخلفية بشكل اختياري، ونظام ترفيهي مقاس 9 بوصة مع اتصال الهاتف الذكي بشكل اختياري أيضاً، فيما يحصل طراز TZ-G على ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات Super ECT قياسي.

في حين أصبحت برادو متاحة الآن في اليابان بإصدار خاص يسمى TX Black Edition مع حزمة L والذي يستند إلى طراز TX مع “الحزمة L”، ويتميز بتصميم داخلي وخارجي داكن، حيث حصلت على أغطية مرايا وقضبان سقف مطلية باللون الأسود، وجنوط 18 بوصة سوداء، وفي الداخل، حصل الإصدار الأسود على زخارف فضية وكونسول وسطي أسود.

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في الختام، تبدأ أسعار تويوتا برادو في اليابان من 3,621,000 ين (128,400 ريال) للإصدار الأساسي، و4,261,000 ين (151,000 ريال) للإصدار الأسود.