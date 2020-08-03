ميتسوبيشي باجيرو سيتوقف تصنيعها بالكامل في عام 2021

الخليج ٣٦٥ نت – أوقفت ميتسوبيشي بيع باجيرو في سوقها المحلي في أبريل 2019، إلا أنها لا تزال متاحة في بعض الأسواق حول العالم، لكن سيتم إيقافها على مستوى العالم وفقاً لتقرير جديد.

حيث كشف التقرير أن ميتسوبيشي تخطط لإغلاق مصنع باجيرو في 2021، وهو المسؤول عن إنتاج سيارات الاس يو في، والذي شهد انخفاضاً كبيراً في الإنتاج في السنوات الأخيرة مما يجعل تشغيله غير مربح.

ومنطقياً، يجب ان يؤدي إغلاق المصنع إلى وقف إنتاج باجيرو نهائياً، وقد يحدث ذلك في مثل هذا الوقع من العام المقبل، ويمكن أن تأتي التأكيدات الرسمية في وقت مبكر من هذا الأسبوع، ولا توجد أية تأكيدات من الشركة حتى الآن عن هذا الأمر.

يذكر أن الجيل الأول من السيارة تم الكشف عنه لأول مرة في معرض باريس للسيارات 2006، وبعد مرور 15 عام تقريباً، يبدو أن الشركة تدخل عامها الأخير بعد عمليات تحديث شاملة في 2009 و2010 و2012 و2015.

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وفي اليابان، قامت الشركة بالكشف عن باجيرو الإصدار النهائي، والتي صنعت 700 نسخة منه لتعلن نهاية السيارة في سوقها المحلي، والجدير بالذكر أن شعبية السيارة شهدت انخفاضاً كبيراً بداية من 2018.