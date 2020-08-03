هونج تشي تكشف عن سيارة SUV جديدة بتصميم مصمم رولزرويس!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة هونغ تشي الصينية عن E-HS9، وهي SUV كهربائية فاخرة جديدة من تصميم رئيس تصميم رولزرويس السابق.

وستتوفر الـ SUV بمحرك كهربائي في العجلات الأمامية بقوة 215 حصان وعزم 350 نيوتن متر ومحرك آخر في العجلات الخلفية بقوة 295 حصان وعزم 420 نيوتن.متر، لتصل القوة الإجمالية إلى 510 حصان وعزم الدوران إلى 770 نيوتن.متر.

وستتمتع السيارة بمدى يصل إلى 600 كيلومتر لكل شحنة للنسخة الأعلى في المجال، بتسارع من السكون إلى 100 كلم\س في 3.9 ثانية.

هونغ تشي لم تكشف رسمياً عن الأسعار ولكن التقارير الصينية تشير إلى أن الـ SUV تهدف لمنافسة كاديلاك اسكاليد وغيرها بسعر يبدأ من 480,000 يوان صيني (252,000 ريال)، وسيبدأ التوصيل في سبتمبر.

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