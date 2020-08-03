نيسان ماكسيما قد يتوقف إنتاجها قريباً

الخليج ٣٦٥ نت – تصف نيسان سيارتها ماكسيما بأنها “سيارة رياضية بأربعة أبواب”، وبالرغم من حصولها على نظام دفع أمامي، إلا أن الجيل الأقدم من ماكسيما قدم تجربة قيادة أكثر ديناميكية من الجيل الثامن الحالي، كما أن نيسان ألتيما الأصغر قليلاً ليست فقط أحدث فحسب، بل تجعل إنفاق المزيد من الأموال لشراء ماكسيماً امراً لا يُمكن تبريره.

نتيجة لذلك، تقول أوتوموتيف نيوز أن سيارة ماكسيما الرائدة التي تلقت عدداً من التحديثات العام الماضي فقط، من المتوقع أن يتم إيقاف إنتاجها في المستقبل القريب بعد انتهاء دورة حياة الجيل الحالي، أي بعد عام أو عامين على الأكثر.

على الجانب الآخر، تعتزم نيسان إطلاق سيدان كهربائية بالكامل مع تصميم مستوحى من IM الاختبارية في النصف الثاني من 2022، لتكون بديلاً للجيل التاسع من ماكسيما، في حين تقول نيسان أن الفارق بين التيما وماكسيما اللتان يشتركان في نفس المنصة، هو أن الأول مبني من أجي الكفاءة والآخر من أجل الأداء.

في حين من المقرر أن تتلقى ألتيما تحديثات منتصف العمر في عام 2022، لذا لا يبدو أن نيسان لديها أي نية لوقف إنتاجها قريباً، في حين يُقال أن الخطط جارية بالفعل لإعادة تصميمها بالكامل في 2025، ومن المتوقع أن تحصل على نسخة هجينة بالقابس.

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