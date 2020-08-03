لامبورجيني تقدم سيارة السباق Essenza SCV12.. النسخ محدودة

كشفت شركة لامبورجيني الستار عن سيارة السباق Essenza SCV12 الجديدة، التي يقتصر إنتاجها على 40 نسخة فقط.



وأوضحت الشركة الإيطالية أن محرك السحب الطبيعي V12 سعة 6.5 لتر يزأر بقوة 830 حصان، تنتقل للمحور الخلفي عبر ناقل حركة مزدوج القابض من 6 سرعات. ويضمن القفل التفاضلي الميكانيكي تحكما أكثر ديناميكية في السيارة.

وتقف السيارة الجديدة على جنوط قياس 19 بوصة، كما تتميز بتصميم ديناميكي من خلال هيكل ومكونات موديلات السباقات مثل الجناح الكبير، وقبة القوة على السقف والمشتت الأمامي القابل للضبط.

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ويجلس قائد السيارة خلف مقود متعدد الوظائف مع شاشة على غرار ما يظهر بموديلات الفورمولا وان، مع الاعتماد على ألياف الكربون بشكل كبير في أجزاء كثيرة من المقصورة الداخلية.

وأعلنت شركة لامبورجيني أن عام 2020 سيشهد طرح عدد مميز من الموديلات الجديدة، أبرزها النسخة الأحدث من طراز Urus، التي تطرح بمسمى Urus ST-X.

و2019 حظيت لامبورجيني بعام حافل بالنجاحات، بعد ارتفاع نسب مبيعات سياراتها بشكل ملحوظ وكان منها طراز Urus الذي أسهم في زيادة المبيعات من فئة سيدان بنسبة 182%.