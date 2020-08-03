فورد Transit Passenger.. طراز 2020 يجمع بين القوة والرفاهية

بمساحة داخلية تكفي لـ15 راكبا، قدمت شركة فورد الأمريكية المصنعة للسيارات طرازها المميز Transit Passenger بنسخته الأحدث لعام 2020، ضمن فئات VAN.

وقام موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات بعرض مواصفات وقدرات الطراز بشكل تفصيلي، وشمل ذلك إمكانيات محركه والمساحة الداخلية المتوفرة به وتكلفته ومعدل استهلاكه للوقود.

وضمن كل خانة من هذه الخانات، منح الموقع الأمريكي طراز فورد Transit Passenger تقييما وفقا لجودة قدراته.

الراحة الداخلية

بدأ الموقع بالحديث عما يتميز به طراز فورد Transit Passenger من رحابة داخله، وذكر أن الطراز يتمتع بثلاثة صفوف للمقاعد خلف صف مقعد السائق، وتكفي السيارة بالكامل لاحتواء ما يصل لـ15 راكبا بما في ذلك السائق.

ويصل ارتفاع السقف داخل السيارة لـ5.5 قدم، وتصل المساحة المتوفرة للأقدام أسفل المقاعد لـ35.6 بوصة، ومنح موقع "موتور وان" طراز فورد تقييما عن هذه الخانة بدرجة 7/10.





التقنيات

رغم كونه طرازا عمليا في الاستخدام، فإن فورد منحت الطراز Transit Passenger مجموعة مميزة من القدرات التقنية، التي تجعله أكثر رفاهية، وشملت شاشة معلومات بقياس 8.0 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو"، بالإضافة لوصلات USB.

وحصل الطراز على تقييم في هذه الخانة من موقع "موتور وان" بدرجة 6/10.





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المحرك

تحدث بعد ذلك موقع "موتور وان" عن قدرات محرك طراز فورد Transit Passenger، وذكر أنه يعمل بمحرك من فئة V6 بسعة 3.5 لتر، وتتوفر منه فئة تعمل بمحرك أقوى بسعة 3.5 لتر، وتصل القوة الحصانية به لـ310 حصان، مع عزم دوران 400 لفة/قدم.

ويدعم أداء المحرك ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ10 سرعات، وحصل الطراز على تقييم بهذه الخانة من الموقع بدرجة 6/10.





الأمن والسلامة

ذكر بعد ذلك موقع "موتور وان" الأنظمة المضافة لطراز فورد Transit Passenger التي تساعد السائق وتمنحه قيادة أكثر أمنا، وتشمل نظام التنبيه للحركة من الخلف، والذي يعمل بأجهزة استشعار ترصد الحركة خلف السيارة للمارة والسيارات لتنبيه السائق.

بالإضافة لكل من نظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار، وكشافات أمامية بعيدة المدى تعمل تلقائيا.

وحصل طراز فورد في هذه الخانة على تقييم من موقع "موتور وان" بدرجة متقدمة 8/10.





السعر

اختتم موقع "موتور وان" عرضه لطراز فورد Transit Passenger بنسخته الجديدة لعام 2020، بالحديث عن التلكلفة التي يتوفر بها، وذكر أن الفئة الافتتاحية منه تتوفر بسعر 40,180 ألف دولار، وتصل تكلفته في الفئات المتقدمة منه لـ45,820 ألف دولار، والتي تحظى بكماليات إضافية مثل سقف أعلى ونظام قيادة بالدفع الخلفي.

ومنح موقع "موتور وان" طراز فورد Transit Passenger تقييما ضمن هذه الخانة بدرجة 5/10، نظرا لتوفر موديلات أخرى منافسة للطراز بإمكانيات أعلى وبسعر متوازن أبرزها طراز مرسيدس بنز Mercedes-Benz Sprinter الذي يتبع فئة VAN نفسها.