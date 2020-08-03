سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 3 أغسطس 2020

واصل سعر الدولار في مصر استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في معظم صرافات البنوك الكبرى التي تتيح تغيير العملات، في الوقت الذي تعطل فيه العمل بالمصارف احتفالا بعيد الأضحى المبارك، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى البنك المركزي المصري عند 15.91 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع.



وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مستوى 38 مليار دولار، لتصبح مصر في وضع مالي أفضل مما كانت عليه في 2011.

وتمكنت مصر من خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي خلال العام المالي الماضي، رغم أنها قضت نصف هذا العام في مكافحة آثار جائحة كورونا.

ويوم الأربعاء، كشف مجلس الوزراء المصري أن إجمالي عجز موازنة مصر انخفض إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية 2019-2020 مقارنة بعجز نسبته 8.2% في السنة المالية 2018-2019.

وسجل سعر الدولار خلال التعاملات المبكرة في سوق الصرف المصرية، متوسط 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للعملة الخضراء،لدى بنك الكويت الوطني NBK عند مستوى 15.90 للشراء و16 جنيها للبيع، بحسب متعاملين.

أعلى سعر للدولار

وسجل بنكا التنمية الصناعية والبركة أعلى سعر لتداول الدولار عند مستوى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 للبيع.

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أكبر بنك حكومي

واستقر سعر العملة الخضراء لدى البنك الأهلي المصري- أكبر البنوك الحكومية- 15.92 جنيه للشراء مقابل 16.02 جنيه للبيع، وهو نفس السعر لدي بنك مصر.

أكبر بنوك الاستثمار

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي- أكبر بنوك القطاع الخاص والاستثماري- 15.93 جنيه للشراء مقابل 16.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

في الوقت نفسه، حافظ اليورو الأوروبي على سعره خلال عطلة عيد الأضحى، مسجلا 18.65 جنيه للشراء، و18.85 للبيع، وفقا لشاشة أسعار البنك الأهلي المصري.

وعن سعر الجنيه الإسترليني فجاء عند مستوى 20.55 جنيه للشراء، و20.79 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

كما حافظ الريال السعودي على سعره مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي عند 4.31 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

وسعر الدينار الكويتي سجل في سوق الصرف المصرية خلال التعاملات المبكرة اليوم قيمة 49.58 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.