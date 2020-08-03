جنرال موتورز تخسر 758 مليون دولار فى 2020

أعلنت شركة جنرال موتورز عن تحقيقها خسارة قدرها 758 مليون دولار فى الربع الثاني من عام 2020 بسبب آثار جائحة فيروس كورونا، وقالت الشركة الأمريكية الشهيرة إنها خسرت 101 مليون دولار في أمريكا الشمالية في الربع الثاني من عام 2020، على رغم تحقيقها مكاسب بلغت 3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ومع ذلك أكدت الشركة أن إجراءات خفض التكاليف والأسعار سمحت لها بالتعادل تقريبًا، وذلك على الرغم من إغلاق المصانع لمدة ثمانية أسابيع.

وعلى الصعيد العالمي تراجعت الإيرادات في جنرال موتورز بنسبة

53% لتصل إلى 16.8 مليار دولار بينما كانت خسارتها قبل الفوائد والضرائب 536 مليون دولار مقارنة بـ 3 مليارات دولار في العام السابق,، لكنها تقول إنها لا تزال لديها سيولة قدرها 30.6 مليار دولار بعد أن اقترضت 16 مليار دولار في مارس الماضى، وذلك بحسب تقارير أوتو نيوز.

وقالت جيسيكا كالدويل المديرة التنفيذية لشركة "إدموندز" إن جنرال موتورز تستحق الثناء على الدوران السريع وطرح برامج الحوافز الكبيرة التي يمكن القول

إنها أبقت الصناعة متعافية خلال أكثر فتراتها تحديًا منذ أكثر من عقد، حيث تواجه الشركة مثل جميع شركات صناعة السيارات تحديات للبيع في عالم مليء بالغموض بالنسبة للمستهلكين والموظفين والعمليات".

تراجعت مبيعات جنرال موتورز للسيارات الخفيفة بنسبة 34% فى الولايات المتحدة، بينما انخفض معدل استخدام الطاقة الإنتاجية في مصانع أمريكا الشمالية إلى 36%، منخفضًا عن 104% في الربع الثاني من عام 2019.

وقالت ديفيا سورياديفارا، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة جنرال موتورز، إن GM تتوقع مكاسب ما بين 7 إلى 9 مليارات دولار فى النصف الثاني من عام 2020 مما سيسمح لها بسداد ديون جاءت نتيجة الوباء، وكذلك يمكنها تعويض الحرق النقدي من الربع الأول والربع الثاني.