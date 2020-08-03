سيارة SUV غامضة جديدة لفورد تظهر في صور تجسسية

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت SUV ضخمة غامضة لفورد في صور تجسسية أثناء تجوالها في ولاية ميشيجان الأمريكية بتمويهات كثيفة.. ويبدو أنها SUV بثلاثة صفوف مقاعد، وقد تم التأكد من خروجها من مركز تطوير لفورد.
فورد أتقنت وضع التمويهات على السيارة لإخفاء كل شيء عنها.. وقد تكون سيارة جديدة كلياً من الشركة، مع العلم أن فورد بالفعل تقدم سيارات اكسبيديشن واكسبلورر SUV بصفين أو ثلاثة صفوف مقاعد، وإضافة موديل ثالث لهذه الفئة ليس مستبعداً.
آخرون يرون أن هذه ليست SUV بل “مافيريك” بيك أب الجديدة لفورد، والمبنية على نفس شاسيه اسكيب مع توقعات بتدشينها في 2021.
سنعلم المزيد عن الموديل الغامض الجديد لفورد في الأشهر القادمة مع استمرار الاختبارات والتسريبات.
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