رنج روفر 2022 الجديدة كلياً تظهر في فيديو تجسسي

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر لاندروفر بتطوير الجيل الخامس الجديد كلياً لرنج روفر بعد ثمانية أعوام من طرح الجيل الحالي في الأسواق، وقد ظهرت السيارة مؤخراً أثناء اختبارها في حلبة نوربورغرينغ الألمانية.

اختبارات رنج روفر في نوربورغرينغ تمت بجوار لاندروفر ديفندر الجديدة.. بتمويهات كثيفة لإخفاء أهم التغييرات مثل الشبك الأمامي الكبير والمصابيح الأمامية والخلفية الجديدة وجناح السقف الجديد ونظام عادم رباعي.

وقد ألقينا نظرة عابرة مسبقاً على الداخلية، بمقود جديد والكثير من الأزرار ولوحة عدادات رقمية ونظام معلومات ترفيهية جديد ومواد فاخرة عالية الجودة كما هو متوقع من السيارة الرائدة للاندروفر.

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وستستخدم رنج روفر 2022 محركات بنزين وديزل معتادة بجوار نسخ هجينة مخففة وأخرى بالقابس، ونسخة كهربائية بالكامل، ومن المتوقع تدشين السيارة العام القادم.