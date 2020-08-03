كاديلاك CT5-V.. نسخة 2020 تنافس مثيلاتها بقدرات مميزة

سعيا منها لتعزيز مكانة سياراتها التابعة لفئة سيدان في مواجهة زيادة شعبية الموديلات من فئة SUV، قدمت شركة كاديلاك الأمريكية نسخة 2020 الأحدث من طراز CT5-V.

وقام موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، بعرض مواصفات الطراز الجديد، وذكر قدرات محركه، وتكلفته ومعدل استهلاكه للوقود.

كما منح الموقع الطراز تقييما لكل خانة من خاناته وفقا للجودة التي تتمتع بها، بالمقارنة مع منافسي الطراز بالأسواق.

المساحة الداخلية

بدأ موقع "موتور وان" تقييمه لطراز كاديلاك بالحديث عن المساحة الداخلية التي تتوفر به، وذكر أنه يطرح بمقاعد مصنعة من خامات جلود فخمة، تتكلف اقتنائها 6,290 ألف دولار إضافية على سعر السيارة الافتتاحي.

ويصل ارتفاع السقف من الداخل لـ39.0 بوصة، وتصل المساحة المتوفرة للأقدام أسفل المقاعد لـ42.4 بوصة، للمقاعد الأمامية، أما المقاعد الخلفية فيصل ارتفاع سقف السيارة من الداخل بها لـ36.6 بوصة، وتصل المساحة المتوفرة للأقدام لـ7.9 بوصة.

وحصل طراز كاديلاك CT5-V، على تقييم من "موتور وان" بهذه الخانة بدرجة 6/10.





التقنيات

ذكر الموقع الأمريكي بعد ذلك ما يتمتع به طراز كاديلاك CT5-V من قدرات تقنية، إذ يتوفر بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس، 10.0 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، ونظام إنترنت لاسلكي.

بالإضافة لنظام صوتي متقدم من ماركة BOSE الفاخرة، مكون من 15 مكبر صوت، وحصل الطراز على تقييم من موقع "موتور وان" ضمن هذه الفئة بدرجة 7/10.





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المحرك

تحدث بعد ذلك "موتور وان" عن قدرات المحرك الذي يطرح به طراز كاديلاك CT5-V، وذكر أن الطراز يعمل بمحرك من فئة V6 بسعة 3.0 لتر، وينتج قوة 360 حصان مع عزم دوران 405 لفة/قدم، وتصل قدرته على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.6 ثانية.

وحصل الطراز على تقييم من موقع "موتور وان" ضمن هذه الخانة بدرجة 8/10.





استهلاك الوقود

كانت هذه الخانة الأقل في التقييم بطرز كاديلاك CT5-V، حيث ذكر "موتور وان" أن طراز كاديلاك يستهلك الوقود بمعدل مرتفع يصل لجالون واحد لكل 18 ميل يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 26 ميل يقطعهم على الطريق السريع وجالون واحد لكل 21 ميل يقطعهم بين الطريقين مجتمعين.

وحصل الطراز على تقييم 3/10 بهذه الخانة نظرا لتميز منافسيه بالأسواق في استهلاك الوقود وتوفوقهم عليه مثل طراز بي إم دبليو M340i الذي ستهلك جالون واحد لكل 25 ميل مجتمعين يقطعهم ما بين الطرق السريعة وداخل المدن.





الأمن والسلامة

تحدث بعد ذلك موقع "موتوروان" عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة لطراز كاديلاك، وذكر أنه يتمتع بأنظمة مثل نظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة المناطق العمياء التي يصعب على السائق رصدها، ونظام مساعد للركن، ونظام استشعار لرصد الحركة خلف السيارة.

وحصل الطراز على تقييم من "موتور وان" ضمن هذه الخانة بدرجة 6/10.





السعر

اختتم موقع "موتور وان" الحديث عن طراز كاديلاك CT5-V بذكره للتكفلة التي يتوفر بها بالأسواق، وقال الموقع أن الطراز يتوفر بسعر افتتاحي 47,695 ألف دولار، وحصل على تقييم ضمن هذه الخانة من الموقع بدرجة 6/10.