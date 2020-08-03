التفاصيل الكاملة لفوز هاميلتون ببطولة بريطانيا للفورمولا-1

كتب: باسل الحلواني
تمكن بطل العالم البريطاني الشهير لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، البالغ من العمر 34 عاماً، من الحصول على مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة بريطانيا الكبرى للمرة السابعة في مسيرته.
استطاع هاميلتون، الفوز على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس في التجربة الرسمية لسباق جائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.
خلال التجارب الحرة الثلاث للسباق البريطاني لم يحقق هاميلتون النتائج المرجوة، وكذلك الحال لبدايات التجربة الرسمية لكنه أسرع من وتيرته في الوقت المناسب ليحقق الفوز على مضمار سيلفرستون البالغ طوله5.591 كم، مسجلا أسرع لفة في دقيقة واحدة و24.303 ثانية.
ونال سائق مرسيدس، مركز الانطلاقالأول للمرة الحادية والتسعين في مسيرته والمرة الثالثة هذا الموسم.
وتأخر بوتاس بفارق 0.3 ثانية عن هاميلتون فيما حل ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث بفارق ثانية واحدة عن الصدارة.
ويتصدر هاميلتون بطل العالم ست مرات، الترتيب العام لفئة السائقين بفارق خمس نقاط عن بوتاس بعد ثلاثة سباقات من عمر الموسم، حيث فاز بوتاس بأول سباق ثم فاز هاميلتون بالسباقين التاليين.
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