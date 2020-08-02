موجز الخليج 365 للسيارات.. مرسيدس تستعرض قدراتها وأيقونة رونالدو

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ضمن فئات سيدان عالية الأداء كان لشركة مرسيدس الألمانية حضور مميز خلال عام 2020، بطرحها مجموعة استثنائية من الموديلات التابعة لهذه الفئة، كان من ضمنها طراز E-class.

نافست شركة بورش بقوة ضمن سوق السيارات الرياضية بنسخة 2020 من طرازها الرياضي المميز Porsche 911 Carrera 4 الذي يعمل بنظام الدفع الخلفي.

أعلنت شركة بوجاتي الفرنسية المصنعة للسيارات الرياضية الخارقة، عن أن طرازها المميز المحدود النسخ Centodieci، بيعت إحدى النسخ المتوفرة منه لنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.

Advertisements

أدخل صناع للدراجات النارية تعديلات قوبلت بترحيب من عشاق هذا النوع للدراجات ،فقد استعان منتجون بمحركات لسيارات شهيرة في تصنيع دراجات نارية.

كشفت شركة هيونداي (الكورية الجنوبية) النقاب عن باقة التصميمات الرياضية N لأيقونتها Santa Fe، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

أعلنت شركة بورشه عملاق صناعة السيارات الألماني عن إطلاق أيقونتها Panamera الجديدة، والتي تتمتع بملامح تصميمية جديدة وتعديلات على نظام التوجيه ومجموعة التعليق ونظام الدفع.

تخطط دبي لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.