بزيادات تصل إلى 175 ألف جنيه.. "البافارية" تكشف عن أحدث قائمة سعرية لـ BMW

كتب: باسل الحلواني

أعلنت المجموعة البافارية للسيارات، وكيل علامة BMW الألمانية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسياراتها موديل 2020، و2021.

وشهدت قائمة الأسعار الجديدة تغييرات في أسعار 9 طرازات جديدة، بنسب متفاوتة تراوحت بين 9 آلاف جنيه وتصل إلى ١٧٥ ألف جنيه.

ووفقاً للقائمة الجديدة، تقدم المجموعة البافارية السيارة 118i الهاتشباك موديل ٢٠٢١ بزيادة ٩ آلاف جنيه عن موديل 2020 وبذلك يصبح سعرها الرسمي الجديد ٥٩٩ ألف جنيه بدلاً من ٥٩٠ ألف جنيه.

وزادت بي إم دبليو 218i جران كوبية موديل ٢٠٢١ بمبلغ ١٣ ألف جنيه لتباع مقابل ٦٤٨ ألف بدلاً من ٦٣٥ ألف جنيه.

وارتفعت أسعار بي إم دبليو X1 الرياضية متعددة الاستخدامات موديل

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٢٠٢١ بقيمة ١٨ ألف جنيه، لتقدم بسعر رسمي يبدأ من ٦٧٨ ألف جنيه بدلاً من ٦٦٠ ألف جنيه، فئتها الأعلى زادت بنفس القيمة لتباع مقابل ٧٤٨ ألف جنيه بدلاً من ٧٣٠ ألف جنيه.

بحسب قائمة الأسعار الجديدة ارتفعت أسعار بي إم دبليو 320i السيدان الرياضية ٢٣ ألف جنيه للفئة الأولى لتقدم بسعر جديد ٨٤٨ بدلاً من ٨٣٥ ألف جنيه، أسعار الفئة الثانية الأعلى تجهيزاً ارتفعت ١٥ ألف جنيه لتباع بسعر رسمي ٩١٥ ألف بدلاً من ٩٠٠ ألف جنيه.

بينما تقدم بي إم دبليو 730LI موديل ٢٠٢١ السيدان

الفاخرة بزيادة ٤٠ ألف جنيه لتباع بسعر رسمي مليون و٩٩٠ ألف جنيه بدلاً من مليون و٩٥٠ ألف جنيه.

فيما ارتفع سعر بي إم X5 الرياضية متعددة الاستخدامات ٥٠ ألف جنيه لتباع بمليون و٨٠٠ ألف جنيه بدلاً من مليون و٧٥٠ ألف جنيه.

ارتفعت أسعار السيارة بي إم 520 السيدان موديل ٢٠٢١ بنحو ٦٨ ألف جنيه لتقدم بسعر رسمي جديد مليون و٤٨ ألف جنيه بدلاً من ٩٨٠ ألف جنيه.

قدمت البافارية النسخة الجديدة كليا من سيارتها بي إم دبليو X6 الرياضية متعددة الاستخدامات بسعر رسمي ٢ مليون و٢٢٥ ألف جنيه بدلًا من ٢ مليون و٧٥ ألف جنيه لنسخة ٢٠٢٠ بزيادة ١٥٠ ألف جنيه.

طرحت بي إم دبليو X7 الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة بزيادة ١٧٥ ألف جنيه، إذ يبلغ سعر السيارة بعد الزيادة بـ٢ مليون و٦٧٥ ألف جنيه بدلاً من ٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه.