كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. فيراري تعمل على اختبار سيارة هيكل GTC4Lusso الـ SUV (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل شركة فيراري الإيطالية لأول مرة على اختبار سيارتها GTC4Lusso على الطرقات، وتعتبر اول سيارة SUV للشركة الإيطالية.

وظهرت السيارو في الفيديو المسرب بنظام تعليق مرتفع للغاية مقارنة بسيارات فيراري الكوبيه ما يرجح أنها سيارة اختبارية لمحركات بوروسانجوي، ولكننا نتساءل ما إذا كانت SUV فيراري ستأتي بنفس تصميم GTC4Lusso ذو الـ3 أبواب أو أنها ستحصل على 5 أبواب.

كما ستحصل السيارة على فئة بمحرك V12 وفئة هجينة عند وصول بوروسانجوي، وستكشف فيراري عنها 2021 المقبل.