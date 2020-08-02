7 سيارات ينصح بعدم شرائها.. أسعارها أعلى من قدراتها

تحصل السيارة على تقييمها من خبراء ومواقع السيارات بالنظر للنسبة والتناسب بين التكلفة التي تطرح بها وما تقدمه من أداء وتقنيات.

وحدث أن شهدت سوق السيارات طرح مجموعة من الموديلات على فترات متباعدة من الزمن، كانت تكلفتها أكبر من قدراتها، ورصد موقع "هوت كارز"، أبرز السيارات التي طرحت بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية.

وبدأ الموقع قائمته بطراز Suburban المتواجد حاليا بالأسواق من شيفروليه، والذي توفره الشركة الأمريكية بسعر 51 ألفا و700 دولار.

ويرى الموقع أن الطراز لم يكن يستحق هذه التكلفة، لكونه على عكس ما تروج له شيفروليه، لا يتمتع بكماليات الراحة والرفاهية بداخله، بخلاف مساحته الواسعة.

ومن بعده بالقائمة، جاء طراز 718 Boxster، المتوفر حاليا بالأسواق بسعر 60 ألف دولار من شركة بورش الألمانية.

وذكر موقع "هوت كار" أن النسخة السابقة للجيل الحالي من هذا الطراز، حصلت على تقييمات سيئة، شملت التراجع في معدلات ثقة العملاء في أدائه، ما جعل من المتوقع أن تطرح بورش هذه النسخة الجديدة من طراز 718 Boxster بسعر أقل من الحالي.

ومن بعده جاء ضمن القائمة طراز من ماركة "سمارت" المصنعة لأصغر السيارات في العالم، وهو طراز Fortwo بنسخته الجديدة التي تتوفر حاليا بسعر 16 ألفا و850 دولارا، وهي تكلفة مرتفعة بالنظر لصغر حجم وضعف إمكانيات هذا الطراز.

وأشار موقع "هوت كار"، إلى أن هذه التكلفة يمكن بها شراء موديلات أكبر في الحجم وأعلى في الإمكانيات مثل طراز نيسان "فيرزا"، و"تويوتا ياريس"، و"كيا نيرو"، و"هوندا فيت".

ومن بعده جاء ضمن القائمة طراز تسلا Model X الكهربائي، الذي يتوفر حاليا في الأسواق بسعر 99 ألفا و800 دولار.

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ووفقا لموقع "هوت كارز"، فهذه التكلفة كبيرة بالنسبة للطراز الذي لم يشهد تطوير في تصميمه الخارجي وقدراته التقنية منذ طرح نسخته الأولى.

ومن بعده جاء ضمن القائمة طراز تويوتا Mirai، الذي يتوفر حاليا بالأسواق بسعر 58 ألفا و550 دولارا.

وقد عرف هذا الطراز من تويوتا بكونه الأسوأ تصميما من بين الموديلات التي طرحتها الشركة في العقدين الأخيرين.

ووفقا لموقع "هوت كارز"، فالطراز تكلفته أعلى بكثير من قدراته التقنية المتواضعة ومحركه الضعيف.

ومن تويوتا أيضا ضمن القائمة، جاء طراز Land Cruiser، التابع لفئة SUV والذي يتوفر حاليا بالأسواق بتكلفة 85 ألفا و515 دولارا.

ووفقا لموقع "هوت كارز"، فالطراز عند مقارنته بمنافسيه في الأسواق نجده أغلى بكثير، مع العلم بأنه على مدار 20 عاما لم يشهد الطراز أي تطوير في قدراته الرئيسية بالمحرك والتقنيات بخلاف التصميم الخارجي.

ومن بعده جاء ضمن القائمة، طراز NSX الرياضي الجديد من ماركة أكيروا اليابانية التابعة لماركة هوندا، الذي يعمل بمحرك V6 ينتج قوة 600 حصان، ويتوفر بسعر 147 ألفا و425 دولارا.

وأشار الموقع إلى أنه هناك العديد من السيارات الرياضية التي تتوفر بقدرات أعلى وتعمل بمحركات أقوى من طراز NSX، وتتوفر بتكلفة أقل، أبرزها طراز Aston Martin Vantage.



