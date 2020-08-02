تحدي دبي للتنقل ذاتي القيادة.. مسابقة فريدة تعكس تطلعات الإمارات

تخطط دبي لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

ووضعت خطة استراتيجية لتحقيق ذلك، ومنها إطلاق الدورة الثانية لمسابقة "تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة" 2021.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن الموعد النهائي للتسجيل في الدورة الثانية لمسابقة "تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة" 2021 هو 31 من شهر أغسطس/ آب الجاري.

ودعت الهيئة، الشركات الرائدة والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية المحلية إلى التسجيل قبل حلول الموعد المحدد عبر الموقع www.sdchallenge.com، والتي يبلغ إجمالي جوائزها 6.3 مليون درهم.

وكان مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، قد أعلن عن إطلاق الدورة الثانية خلال حفل ختام أعمال مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بمركز دبي التجاري العالمي.

وقال أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، رئيس اللجنة المنظِّمة لمؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة في الهيئة، إن محور الدورة الثانية يأتي تحت عنوان "الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة"، وتشمل وسائل النقل الأرضية والطائرات دون طيار "Drones" وغيرها بهدف توسيع نطاق العمل ومجالات التطبيق للشركات التي ستشارك في التحدي.

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وأشار إلى أن، الهيئة قد بدأت في فتح باب التسجيل وبدء تلقي طلبات المشاركة منذ مارس/آذار الماضي وأن الإعلان عن تحديد 31 أغسطس/ آب الجاري، موعداً نهائياً هو تحفيز وتشجيع الشركات الرائدة والناشئة والمؤسسات الأكاديمية المحلية على التعجيل بالمشاركة عبر الموقع.

وأضاف أن نجاح الدورة الأولى يمثل دفعة قوية للاستمرار في هذه المسابقة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم وهي تعكس توجهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

وتابع: أن الدورة الثانية تشهد تنافساً كبيراً مما يؤكد الدور الريادي لحكومة دبي في استخدام تكنولوجيا النقل ذاتي القيادة على المستويات كافة ما يعزز استدامة النمو الاقتصادي في إمارة دبي.

وأوضح بهروزيان، أنه بإمكان جميع الشركات المحلية والعالمية المشاركة ضمن فئة "الشركات الرائدة" شريطة أن تكون الشركة مسجلة في بلد المنشأ أومحلياً وتعمل في مجال تطوير أو تشغيل المركبات ذاتية القيادة المخصصة للخدمات اللوجستية الأرضية "نقل البضائع".

وتابع: أما بخصوص فئة "المؤسسات الأكاديمية المحلية" فهي تشمل جميع الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث في دولة الإمارات التي لديها اهتمامات بحثية في مجال التقنيات ذاتية القيادة وتعمل على تطوير نماذج ذاتية القيادة قادرة على نقل البضائع سواء كانت بالوسائل البرية أو الجوية.

وأشار إلى أن تقييم المشاركين سيتم من خلال لجنة تحكيم دولية ومن ثم الإعلان عن المشاركين النهائيين بحلول الربع الرابع من 2020 ليتم انتقال المؤهلين إلى مرحلة الاختبار العملي والتي من المخطط البدء بها في يونيو/ حزيران المقبل.